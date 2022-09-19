الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وسيلتقي على هامش اعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من قادة وزعماء العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات.ويرافق الرئيس عباس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 الشهر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من ذات الشهر.