8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بالنقب

رام الله - دنيا الوطنأصيب 8 أشخاص مساء اليوم الأحد، بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق وقع بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع 31 على مفرق تل عراد قرب بلدة كسيفة بمنطقة النقب.واستدعيت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالق من السيارة الخصوصية، إذ وصفت حالته بالخطيرة.وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لثمانية مصابين من جراء الحادث، إذ وصفت حالة أحدهم (45 عاما) بالخطيرة.ووصفت حالة مصاب آخر بأنها متوسطة بينما الآخرين بالطفيفة.