شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة "أسْرَلة" التعليم في القدس

التعليم بغزة تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة "أسْرَلة" التعليم في القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة التربية والتعليم، عن استنكارها محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج "مشوهة ومزورة" على المدارس الفلسطينية في القدس.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة في المدارس رفضاً لأسرلة المناهج في القدس، ونصرة لأهالي القدس، وذلك بدءاً من يوم الاثنين 19 أيلول/ سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

وأكدت أن "ما قام به الاحتلال خطوة عنصرية ومتطرفة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والتعليم، حيث قام الاحتلال بإصدار قرار بفرض مناهج وكتب مشوهة ومحرفة على المدارس الفلسطينية في القدس ليتم تدريسها بالقوة، وهي مناهج تنتزع كل القيم الوطنية والاجتماعية التي تحتويها المناهج التي أقرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية".

وشددت الوزارة على رفضها هذا الإجراء بشكل قطعي، وأي تغيير في شكل ومحتوى المناهج الفلسطينية في القدس.

وقالت إن "هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس، معبرة عن تضامنها مع أولياء الأمور والأهالي والمعلمين في القدس لرفض كل أشكال تغيير المناهج".

كما وأكدت الوزارة أن "محاولة إسرائيل تحريف المناهج هي محاولة بائسة وفاشلة لأن الإرث الفلسطيني والذاكرة الفلسطينية والحق الفلسطيني جليٌ واضحٌ ومعروفٌ كالشمس، ولن يتغير، فلابد أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ولابد من تحرير فلسطين والقدس والأسرى ولابد من عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقرير المصير".

أخبار ذات صلة

8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بالنقب

8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بالنقب

(الشاباك) يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل خلال الأعياد اليهودية

(الشاباك) يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل خلال الأعياد اليهودية

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

حركة فتح تدعو لمواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبة القدس

حركة فتح تدعو لمواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبة القدس

الاحتلال يعتقل شخصين شمال طولكرم بزعم حيازتهما سلاح

الاحتلال يعتقل شخصين شمال طولكرم بزعم حيازتهما سلاح

سوريا: المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي بالسفير عبد الهادي

سوريا: المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي بالسفير عبد الهادي

مئات المستوطين يقتحمون الأقصى و&#34;غليك&#34; ينفخ البوق قرب أسواره

مئات المستوطين يقتحمون الأقصى و"غليك" ينفخ البوق قرب أسواره

تفاصيل الاجتماع القيادي للجبهتين (الشعبية والقيادة العامة) في دمشق

تفاصيل الاجتماع القيادي للجبهتين (الشعبية والقيادة العامة) في دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة &#34;أسْرَلة&#34; التعليم في القدس

التعليم بغزة تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة "أسْرَلة" التعليم في القدس

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

حركة فتح تدعو لمواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبة القدس

حركة فتح تدعو لمواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبة القدس

سوريا: المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي بالسفير عبد الهادي

سوريا: المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي بالسفير عبد الهادي

مئات المستوطين يقتحمون الأقصى و&#34;غليك&#34; ينفخ البوق قرب أسواره

مئات المستوطين يقتحمون الأقصى و"غليك" ينفخ البوق قرب أسواره

فلسطين تشارك بالمؤتمر الأول للإبداع والابتكار المنعقد في مصر

فلسطين تشارك بالمؤتمر الأول للإبداع والابتكار المنعقد في مصر

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

الرئيس عباس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئيس عباس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

منوعات

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم &#34;تحت تهديد السلاح&#34;

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم "تحت تهديد السلاح"

عربي

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية &#34;التسفير&#34;

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية "التسفير"