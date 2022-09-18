التعليم بغزة تطلق عدة فعاليات رفضاً لمحاولة "أسْرَلة" التعليم في القدس

رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة التربية والتعليم، عن استنكارها محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج "مشوهة ومزورة" على المدارس الفلسطينية في القدس.وأعلنت الوزارة عن إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة في المدارس رفضاً لأسرلة المناهج في القدس، ونصرة لأهالي القدس، وذلك بدءاً من يوم الاثنين 19 أيلول/ سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.وأكدت أن "ما قام به الاحتلال خطوة عنصرية ومتطرفة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والتعليم، حيث قام الاحتلال بإصدار قرار بفرض مناهج وكتب مشوهة ومحرفة على المدارس الفلسطينية في القدس ليتم تدريسها بالقوة، وهي مناهج تنتزع كل القيم الوطنية والاجتماعية التي تحتويها المناهج التي أقرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية".وشددت الوزارة على رفضها هذا الإجراء بشكل قطعي، وأي تغيير في شكل ومحتوى المناهج الفلسطينية في القدس.وقالت إن "هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس، معبرة عن تضامنها مع أولياء الأمور والأهالي والمعلمين في القدس لرفض كل أشكال تغيير المناهج".كما وأكدت الوزارة أن "محاولة إسرائيل تحريف المناهج هي محاولة بائسة وفاشلة لأن الإرث الفلسطيني والذاكرة الفلسطينية والحق الفلسطيني جليٌ واضحٌ ومعروفٌ كالشمس، ولن يتغير، فلابد أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ولابد من تحرير فلسطين والقدس والأسرى ولابد من عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقرير المصير".