شؤون فلسطينية

(الشاباك) يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل خلال الأعياد اليهودية

(الشاباك) يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل خلال الأعياد اليهودية
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد أن جهاز الأمن العام "الشاباك" يدرس منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة والضفة بشكل كامل خلال فترة الأعياد اليهودية الأسبوع المقبل.

بدورها، قالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، إن "إسرائيل فرضت استنفارا في جميع المدن الإسرائيلية وليس فقط في القدس قبيل الأعياد اليهودية".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه في "أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة، بدأت الشرطة الإسرائيلية برفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل بمناسبة الأعياد العبرية".

وأضافت ، أنه "سيتم رفع حالة التأهب تدريجياً حتى بداية الأعياد، وستستمر حتى نهاية الأعياد، لمنع حدوث نشاطات معادية، كما ستعمل الشرطة على منع الاحتكاكات خلال الأعياد بين السكان اليهود والعرب".

وأوضحت أنه "سيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين في الأماكن الحساسة وسيتم عشية العيد تعزيز القوات وستجرى الدوريات بالقرب من المعابد اليهودية وأماكن الصلاة المركزية والحدائق وأماكن الترفيه".

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