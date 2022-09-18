بالفيديو: تفاصيل لقاء غانتس بوزير الخارجية الإماراتي









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والسفير محمد آل خاجة، للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقات التطبيع.وبحسب مكتب غانتس، فقد ناقش الطرفان تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والحاجة إلى تعميق التعاون الأمني، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلطة الفلسطينية.يشار إلى أن وزير الخارجية الإماراتي يقوم بزيارة لدولة الاحتلال منذ عدة أيام لمناقشة عدة ملفات بين الجانبين في إطار اتفاق التطبيع.