نيابة عن الرئيس عباس..اشتية يصل لندن للمشاركة في جنازة الملكة اليزابيث

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء د. محمد اشتية إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الأحد، لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين، نيابة عن الرئيس محمود عباس.وسيستقبل الملك تشارلز الثالث المسؤولين الوافدين للمشاركة في الجنازة في قصر باكينغهام مساء اليوم.وتقام الجنازة يوم الاثنين في كنيسة وستمينستر في الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش وبمشاركة مئات من القادة من العالم أجمع.يذكر أنه تم توجيه الدعوة للرئيس عباس لحضور الجنازة ضمن ألفي شخصية حول العالم، وتعتبر مراسم جنازة الملكة إليزابيث هي الأولى التي تنظم في بريطانيا منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في عام 1965.