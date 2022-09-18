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رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية
قطر والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى رسالة من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت الوزارة في بيان أن الرسالة تتعلق بـ “العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".

وأضافت أن وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي تسلم الرسالة من سفير قطر في الرياض بندر العطية.

وأضافت أنه "وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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