على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. محادثات لعقد لقاء بين لبيد والعاهل الأردني

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، أن محادثات متقدمة جارية بين إسرائيل والأردن لتنسيق لقاء بين رئيس الحكومة يائير لبيد والملك عبد الله الثاني، على هامش اجتماع الجمعية العامية للأمم المتحدة، في نيويورك.وبحسب (القناة 13): فإنه في حال نجاح المحادثات فسيتم عقد اللقاء بين لبيد والملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء المقبل.يذكر أن لبيد التقى في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بالملك عبد الله في عمان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.ويشارك نحو 150 من قادة العالم الأسبوع المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وسط انقسامات بسبب الحرب في أوكرانيا.