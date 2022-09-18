حركة فتح تدعو لمواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبة القدس



وقال محمد ربيع، الناطق باسم حركة فتح في القدس، إن "محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي من قبل سلطات الاحتلال يأتي في سياق مخططات الاحتلال التهويدية وأسرلة التعليم وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإعلان حرب على المدارس العربية الفلسطينية وقتل الوعي الوطني للطلبة المقدسيين".



وأضاف: "ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس محاولة مكشوفة ومرفوضة ومدانة لطمس حقيقة أحقية الشعب الفلسطيني في ارضه وتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله برواية الاحتلال وهو ما لا يقبل به أي فلسطيني".



وحذر من المحاولات الإسرائيلية لأسرلة التعليم في مدينة القدس المحتلة من خلال الضغوط التي صعّدها الاحتلال ضد المدارس وكل ما له علاقة بالهوية الوطنية الفلسطينية.



واعتبرت حركة فتح أن "إجراءات الاحتلال إنتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على أن مدينة القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".



وأشادت بنضال وصمود المقدسيين في مواجهة محاولات الاحتلال وإجراءاته التي تستهدف هوية القدس.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح إلى الإلتزام بالإضراب الشامل يوم غدٍ الاثنين، والذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الشعبية في القدس، رفضاً لأي شكل من أشكال فرض وإملاء منهاج الاحتلال الإسرائيلي المزيف والمحرف.