مئات المستوطين يقتحمون الأقصى و"غليك" ينفخ البوق قرب أسواره

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، بالتزامن مع قيام المتطرف يهودا غليك بنفخ البوق في مقبرة باب الرحمة.وقالت مصادر مقدسية إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على دفعات، طوال ساعات بدأت من صباح اليوم.وقام المستوطنون بجولات في مقبرة الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.وتخللها تجرؤ عضو (كنيست) السابق المتطرف "يهودا غليك" على نفخ البوق فوق قبور المسلمين.وتصدى شبان مقدسيون لاقتحام غليك وحاولوا طرده منها، لكن جنود الاحتلال قاموا بتوفير الحماية له.