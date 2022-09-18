البكري يجري تنقلات على المراكز الإدارية في وزارة الأوقاف

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري عددا من القرارات الإدارية الخاصة بتنقلات الموظفين في المراكز الإدارية في الوزارة والمديريات والإدارات العامة والمؤسسات التابعة لها، وذلك ضمن سياسة واستراتيجية الوزارة في إحداث نقلة نوعية في العمل والرقي بالأداء شملت تنقلات وتكليفات داخلية.وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ولتحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة للنهوض بواقع كافة أقسام الوزارة على جميع المستويات ولفتح آفاق جديدة مع كافة مؤسسات الوطن المختلفة.وقال البكري "إن هذا الأجراء فتح الخيار أمام مجموعة من كوادر الشباب في الوزارة ليأخذوا دورهم في عملية البناء والتطوير والتنمية ".وأضاف أن "وزارة الأوقاف من الوزارات ذات الأثر المهم في خدمة المواطن، ويقع على عاتقها المسؤوليات الكثيرة ولذلك يجب أن تكون على قدر التحديات المستقبلية ".وبين البكري أن الوزارة دائما تحرص على تنمية الكادر الوظيفي وتأهيلهم التأهيل الأمثل ووضعهم في المكان المناسب حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم بمهنية عالية وبما يخدم رسالة ورؤية الوزارة.