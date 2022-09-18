شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالمؤتمر الأول للإبداع والابتكار المنعقد في مصر

فلسطين تشارك بالمؤتمر الأول للإبداع والابتكار المنعقد في مصر
مشاركة فلسطينية بالمؤتمر الأول للإبداع
رام الله - دنيا الوطن
شاركت سهاد زهران ممثلة عن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس وبحضور واسع من الوفود العربية من الدولة المضيفة مصر، ومشاركة السعودية والعراق والسودان والأردن وليبيا وسلطنة عُمان والكويت والمغرب في المؤتمر الأول للمجلس العربي للإبداع والابتكار.

جاء ذلك، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

وقدمت زهران ورقة عمل حول واقع التعليم في مدينة القدس ومحاولات الاحتلال "أسرلة التعليم" وتزوير المناهج الفلسطينية.

كما تناولت في كلمة لها، أهمية مدينة القدس وتاريخها الأصيل ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وأنها عنوان المشروع الوطني الفلسطيني ولا يمكن التفريط في الحق الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمته الأبدية القدس.

وتحدثت زهران عن مخططات الاحتلال التي تهدف للسيطرة الكاملة على أساسيات الحياة في المدينة المقدسة والتي تعاني من انهيار شبه كامل في معظم قطاعاتها الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، والذي يعتبر في الحالة الفلسطينية قضية وجودية، وقد لاقت ترحيبا لافتا من قبل الحضور والإعلام في أروقة المؤتمر.

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