حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

رام الله - دنيا الوطنأشاد الناطق باسم حركة حماس مدينة القدس محمد حمادة بالموقف الوطني المشرف لأولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس، الذين يقفون بقوة ضد فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس العربية.وأكد حمادة على وجوب دعم أولياء الأمور وإسنادهم لتثبيت موقفهم، وإفشال المؤامرة الإسرائيلية لتزييف الوعي لدى أجيالنا الناشئة.وقال: "نؤكد دعمنا للإضراب الشامل في كافة مدارس القدس يوم غد الاثنين رفضًا لكل أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف".ودعا حمادة، إدارات المدارس للوقوف في صف مطالب الأهالي العادلة، وعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وللأجيال القادمة.وشدد على أن أسرلة التعليم حرب فكرية وثقافية لن تنجح في كي الوعي الوطني الفلسطيني، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي وإدراك أهلنا في القدس وطلابنا وأولياء أمورهم لحجم ما يخطط لنزع الهوية الفلسطينية من عقول الجيل الناشئ وكي الذاكرة الوطنية الحية.وأضاف حمادة: "إننا إذ نحيي أهلنا في القدس على موقفهم الوطني البطولي الصلب برفض فرض مناهج الاحتلال في مدارسنا العربية، لندعوهم إلى التشبث بموقفهم، ونؤكد وجوب تفاعل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات والأهالي مع الحراكات والإضرابات الداعمة لهذا الموقف".