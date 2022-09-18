شؤون فلسطينية

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم
الناطق باسم حماس محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الناطق باسم حركة حماس مدينة القدس محمد حمادة بالموقف الوطني المشرف لأولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس، الذين يقفون بقوة ضد فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس العربية.

وأكد حمادة على وجوب دعم أولياء الأمور وإسنادهم لتثبيت موقفهم، وإفشال المؤامرة الإسرائيلية لتزييف الوعي لدى أجيالنا الناشئة.

وقال: "نؤكد دعمنا للإضراب الشامل في كافة مدارس القدس يوم غد الاثنين رفضًا لكل أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف".

ودعا  حمادة، إدارات المدارس للوقوف في صف مطالب الأهالي العادلة، وعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وللأجيال القادمة.

وشدد على أن أسرلة التعليم حرب فكرية وثقافية لن تنجح في كي الوعي الوطني الفلسطيني، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي وإدراك أهلنا في القدس وطلابنا وأولياء أمورهم لحجم ما يخطط لنزع الهوية الفلسطينية من عقول الجيل الناشئ وكي الذاكرة الوطنية الحية.

وأضاف حمادة: "إننا إذ نحيي أهلنا في القدس على موقفهم الوطني البطولي الصلب برفض فرض مناهج الاحتلال في مدارسنا العربية، لندعوهم إلى التشبث بموقفهم، ونؤكد وجوب تفاعل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات والأهالي مع الحراكات والإضرابات الداعمة لهذا الموقف".

أخبار ذات صلة

الرئيس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئيس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

جيش الاحتلال يجهز خطة أمنية في القدس لمنع وقوع عمليات

جيش الاحتلال يجهز خطة أمنية في القدس لمنع وقوع عمليات

&#34;الضمير&#34; تصدر ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة

"الضمير" تصدر ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة

الرويضي: محاولات الاحتلال استنطاق الأرض بالعبري ستفشل أمام إرادة المقدسين

الرويضي: محاولات الاحتلال استنطاق الأرض بالعبري ستفشل أمام إرادة المقدسين

&#34;الأشغال&#34; بغزة توضح تفاصيل مرحلة (عنق الزجاجة) بشارع الرشيد بالشاطئ

"الأشغال" بغزة توضح تفاصيل مرحلة (عنق الزجاجة) بشارع الرشيد بالشاطئ

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تبحث تدني أجور معلمات رياض الأطفال

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تبحث تدني أجور معلمات رياض الأطفال

حماس: ندعو إلى تصعيد المقاومة الشاملة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية

حماس: ندعو إلى تصعيد المقاومة الشاملة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية

المطران عطا الله حنا: لا مفر من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

المطران عطا الله حنا: لا مفر من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

حمادة يدعو لإسناد أهالي القدس في موقفهم الرافض لأسرلة التعليم

&#34;الضمير&#34; تصدر ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة

"الضمير" تصدر ورقة حقائق حول واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة

الرويضي: محاولات الاحتلال استنطاق الأرض بالعبري ستفشل أمام إرادة المقدسين

الرويضي: محاولات الاحتلال استنطاق الأرض بالعبري ستفشل أمام إرادة المقدسين

المطران عطا الله حنا: لا مفر من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

المطران عطا الله حنا: لا مفر من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

شركة الكهرباء وبلدية غزة تعقدان اجتماعاً خاصاً لتنسيق الجهود المشتركة لخدمة المواطنين

شركة الكهرباء وبلدية غزة تعقدان اجتماعاً خاصاً لتنسيق الجهود المشتركة لخدمة المواطنين

ثلاثون معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام

ثلاثون معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام

عورتاني: فلسطين الدولة العربية الأولى الموقعة على المبادرة العربية الرقمية

عورتاني: فلسطين الدولة العربية الأولى الموقعة على المبادرة العربية الرقمية

إضراب شامل غداً في مدارس القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي

إضراب شامل غداً في مدارس القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي

منوعات

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم &#34;تحت تهديد السلاح&#34;

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم "تحت تهديد السلاح"

عربي

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية &#34;التسفير&#34;

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية "التسفير"

شاهد: بعد مفارقته الحياة عطشًا.. أب سوري يلقي ابنه بالبحر الأبيض المتوسط

شاهد: بعد مفارقته الحياة عطشًا.. أب سوري يلقي ابنه بالبحر الأبيض المتوسط