الرئيس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

رام الله - دنيا الوطنغادر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، ايرلندا، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان الرئيس، وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، في طريقه إلى نيويورك، حيث التقى الرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير الخارجية سيمون كوفين.ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.