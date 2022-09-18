شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يجهز خطة أمنية في القدس لمنع وقوع عمليات

جيش الاحتلال يجهز خطة أمنية في القدس لمنع وقوع عمليات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول أمني إسرائيلي، أن قيادة الجيش قررت نشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن والمتطوعين في مدينة القدس.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن "عدد زوار القدس من اليهود والسياح سيزداد إلى 18700 شخص خلال العطلة القادمة، وانه من المتوقع وقوع هجمات من قبل الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه "سيتم التركيز على الأماكن المزدحمة والأماكن المقدسة وأماكن الترفيه في القدس".

وأوضح المسؤول، أنه "كجزء من الأنشطة المستمرة أعلنت الشرطة والشاباك في إسرائيل الاستعداد الكامل لمنع وقوع محاولات لتنفيذ عمليات في القدس".

وأشار إلى أن "كل هذا بهدف تقديم أفضل استجابة لكل سيناريو والحفاظ على سلام وسلامة الجمهور، وكجزء من نشاط الشرطة سيتم أيضًا زيادة نقاط التفتيش في القدس".

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