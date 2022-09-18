"الأشغال" بغزة توضح تفاصيل مرحلة (عنق الزجاجة) بشارع الرشيد بالشاطئ

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اعتمدت التوصيات الخاصـة بلجنة استكمال مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ (عنق الزجاجة).





رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، أن لجنة تابعة لوزارة الأشغال قامت بدراسة جدوى لمشروع شارع رشيد في مخيم الشاطئ أو ما يسمى بمنطقة (عنق الزجاجة)، مشيراً إلى أن "العمل بالمشروع سيبدأ مع بداية العام القادم".وقال سرحان في حديث لـ" دنيا الوطن" إنه "تم تقدير قيمة المشروع الذي سيمتد من مسمكة أبو يونس حتى مركز توزيع الشاطئ، بحدود الثلاثة ملايين دولار، بدعم من الحكومة.وأضاف أنه وحتى الآن لم يتم معرفة المساحة (عرضاً)، إذا ما ستكون بعرض شارع الشاطئ أم شارع أبو حصيرة.وأكد على أن تنفيذ المشروع لن يؤثر على المواطنين وأنه وفي حال تم الإضرار بممتلكات المواطنين فسيتم دفع التعويضات بالكامل وبالتسوية مع المواطنين.