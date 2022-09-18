غزة: لجنة التربية بالتشريعي تبحث تدني أجور معلمات رياض الأطفال

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي في غزة، برئاسة النائب د.عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا، بحضور أعضاء اللجنة النواب د. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي.وبحثت قضية تدني أجور معلمات رياض الأطفال لبحثها ومعالجتها مع الجهات المختصة، وناقشت أيضاً تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول وزارة العمل، وأقرت عقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة خلال الفترة المقبلة.وبحثت اللجنة شكاوى المواطنين الواردة إليها وردود بعض الوزارات عليها.