حماس: ندعو إلى تصعيد المقاومة الشاملة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية







رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إلى تصعيد المقاومة الشاملة ردًا على سياسة الاحتلال الاستيطانية.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إنَّ "تسييج الاحتلال الصهيوني مساحات شاسعة من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية، تعدّ سرقة وجريمة موصوفة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".وتابعت:"نؤكد أنَّ استمراره في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".وأضافت: "نثمّن الحراك المتواصل لأهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة، وندعو جماهير شعبنا إلى توسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه بكل الأدوات والوسائل المتاحة حتى دحرهم عن أرضنا".