المطران عطا الله حنا: لا مفر من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية



وتابع: "نتمنى من السياسيين الفلسطينيين بدلا من ان يتحدثوا بلغة الفصيل او الحزب ان يتحدثوا بلغة الوطن والانتماء للوطن فالجميع يجب ان يكونوا تحت سقف هذا الوطن وقضيته العادلة والثوابت الوطنية التي يجب ان ننادي وان نتمسك بها جميعا".



وأضاف: "نرفض لغة المناكفات السياسية والتشهير والتخوين فخطاب من هذا النوع لا يساعد في انهاء الانقسامات بل يؤجهها ونحن بحاجة الى مبادرات هادفة الى انهاء الانقسامات التي ما زلنا نعاني منها كفلسطينيين".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه "لا مفر من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية فهذه حاجة استراتيجية بهدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق كافة الشخصيات الوطنية والسياسية والاعتبارية والحزبية والفصائلية".