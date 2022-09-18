ما حقيقة رفع أسعار التعرفة في المواصلات الداخلية والخارجية بالضفة؟

خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصةأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسي رحال، أن الحكومة أصدرت قراراً واضحاً بعدم رفع أجور التنقل في المواصلات الداخلية والخارجية داخل المحافظات وخارجها في الوقت الراهن.وقال رحال في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "المركبات التي تعمل على نظام الطلبات الخاصة وتقوم برفع أجور السفر على المواطنين تعتبر مخالفة بنظر القانون، كون أجور السفر بالمركبات الخاصة تحتسب بموجب عداد التعرفة الموجود بالمركبة والذي يحقق العدل بين السائق والمواطن".وأضاف: هناك قرار الحكومي بعدم رفع الأجور في فلسطين والالتزام بالتعرفة المنشورة والمعتمدة، والالتزام بعداد الأجرة الموجود في المركبة العمومية للطلابات الخاصة.وأوضح أن هناك قرار حكومي، بدعم قطاع النقل من خلال دعم سعر المحروقات من قطاع النقل العام، ويتم عليه إجراء تحويل المستحقات على حساباتهم المالية، بعد ما يتم تزويد الوزارة بأرقام حساباتهم البنكية من أجل أن يستكمل تحويل المستحقات.وبين أنه يجب على المواطنين بأن ينتبهوا للعداد عند ركوب السيارة بأن العداد مفعل، مشيراً إلى أنه يجب على اليسائقين تشغيل العداد مع ركوب السائق ومن يعتذر عن تشغيله فهو مخالف للقانون ويعاقب.وذكر رحال أن أي سائق غير ملتزم ويحصد أجور زائدة، فإنه يجب على المواطن تقديم شكوى لوزارة النقل والمواصلات على رقم 150 أو على الموقع الإلكتروني.وشدد على أنه يمنع تجديد ترخيص المركبة دون وجود عداد للتعرفة حسب الاصول ، ويجب أن يتم معاينته في وزارة الترخيص، مؤكداً أن أي سائق يرفض تشغيل العداد للمواطن سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وحق المركبة وانزال المركبة عن الشارع لحين تسوية اموره القانونية.