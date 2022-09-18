شركة الكهرباء وبلدية غزة تعقدان اجتماعاً خاصاً لتنسيق الجهود المشتركة لخدمة المواطنين





ومن البلدية كل من م.محمد حمادة مدير عام الصيانة والخدمات في البلدية وم. جمال عناية مدير التشغيل وعدد من المدراء والمهندسين، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المشتركة ومن بينها آليات التنسيق والتعاون وتعزيز سبل الشراكة لخدمة المواطنين وتذليل أي معوقات قد تقف أمام تنفيذ مهام الطرفين.













رام الله - دنيا الوطنعقدت شركة توزيع الكهرباء وبلدية غزة اجتماعاً خاصاً في مقر الشركة بمدينة غزة وذلك بهدف ترتيب الاعمال الفنية المشتركة وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة المواطنين، ولتدارس عديد من الإجراءات لضمان تقديم خدمات أفضل وأجود خلال الفترة القادمة.وشارك في الاجتماع من الشركة كل من م. ماهر عايش مدير عام الشركة، وم. وليد ستوم مدير مقر غزة التجاري وم. محمد أبو جراد مدير مقر غزة الفني.