أبو حسنة يكشف لـ"دنيا الوطن" تطورات العجز المالي لدى (أونروا)

خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكّد المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، على أن (أونروا) تعاني من عجز مالي قيمته 100 مليون دولار.وبين أبو حسنة في حديثه لـ" دنيا الوطن"، أن الـ 100 مليون هي مصاريف تشغلية ورواتب موظفين، قائلاً: إن " هناك تبرع أمريكي بمبلغ 64 مليون دولار ولكن العجز سيبقى موجوداً".وأضاف أن " العجز مالي يصاحبه هجمات سياسية لنزع شرعية (الأونروا)، وبالتالي نزع شرعية قضية اللاجئيين الفلسطينين"وكشف عدنان عن وجود مؤتمر في نيويورك ، موضحاً أنه اجتماع وزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحضره الامين العام للأمم المتحدة، والدول المناحة، ودول الأعضاء، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيتم طرح قضية العجز المالي وتوجهات الأونروا المستقبلية وكيفية مواجهة العجز.وأشار إلى أن "هناك تبرع مالي للوكالة الأممية بقيمة 160 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود تعهدات أوروبية أخرى من الدول المانحة، دون تفاصيل عن قيمة المبلغ ولكنها مؤكدة"وأوضح أن وكالة (أونروا) بالرغم من التبرع المالي الذي تلقته مؤخرا وتعهدات مالية أخرى من الدول المانحة، إلا أنها بحاجة لمبلغ قيمته 100 مليون دولار للاستمرار في تقديم الخدمات المنتظمة التي تكمن في قطاعي التعليم والصحة".