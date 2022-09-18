شؤون فلسطينية

"الجنايات الكبرى" في غزة تصدر أحكاماً مشددة في قضايا قتل ومخدرات

"الجنايات الكبرى" في غزة تصدر أحكاماً مشددة في قضايا قتل ومخدرات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة،حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت للمتهم (س/ب) وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام المقدمة بحقه من النيابة العامة في قضية قتل المغدور (إبراهيم جابر أبو بركة).

وقال الهيئة في بيانٍ لها، إن "المتهم كان يحمل أداة مؤذية من نوع (بلطة) مستخدمًا اياها في الاعتداء على المجني عليه، متسببًا له بالإصابات البليغة التي أودت بحياته، وكان ذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف لأحكام القانون".

وأدانت ذات الهيئة بمعاقبة المدان (ع/ع) بالسجن المؤبد وغرامة مالية وقدرها (20,000) عشرون ألف دينار أردني، أو الحبس بدلًا منها عما أسند إليه من تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وذلك استنادًا لمواد القانون الفلسطيني.

وحكمت ذات الهيئة بمعاقبة المدان الثاني (أ/أ) بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة حيازة مواد مخدرة، من نوع حشيش بقصد الاتجار استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م.

وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة بمعاقبة المدان (إ/ه) بالحبس مدة (15) عام مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه عن جميع التهم ومصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة، "حاول المتهم بإزهاق روح زوجته المجني عليها من خلال ضربها علة رأسها بواسطة بلطة حديد، مما تسبب لها جرح قطعي عميق مع انفصال كامل لمفصل السبابة لليد اليمنى وجرح قطعي على كف اليد مع كسر كامل متهتك للعظمة الرابعة والخامسة مع الأوتار، كما هو موضح بالتقرير الطبي قاصدًا بذلك إزهاق روحها بوجه غير مشروع ومخالف للقانون ومصادرة أدوات الجريمة استنادا لقانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936م".

وجاءت الأحكام بعد عدة جلسات وتقديم للنيابة العامة كامل البينات واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بعد اتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وسماع مرافعات المحامين.

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