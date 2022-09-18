دولي

لهذا السبب.. رئيس وزراء الاحتلال يتَّجه إلى نيويورك غداً

لهذا السبب.. رئيس وزراء الاحتلال يتَّجه إلى نيويورك غداً
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد، بأن الأخير سيغادر إلى نيويورك غدًا، لتمثيل إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل المكتب قول لبيد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إنني "سأعقد هناك سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية بما فيها مع الرئيس التركي أردوغان ومع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تراس،".

وأضاف: "كما سنطرح اليوم على الحكومة قرارا مفاده تثبيت وتخصيص ميزانية لمجموعات العمل التي تنبثق عن منتدى النقب الذي أسسناه هذا العام مع كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر".

وتابع: "هذه المجموعات تخلق علاقات اقتصادية وأمنية لم نحلم بها قبل عدة سنوات".

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