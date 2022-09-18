غزة: "الصحة" تُسجّل 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الأسبوع الماضي 11 - 17 أيلول/ سبتمبر 2022.وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوع، إنه تم "تسجيل 59 إصابة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 1101 فحوصات مخبرية خلال الأسبوع الماضي".وأضافت الوزارة أن عدد جرعات التطعيم التي منحتها للمواطنين بلغت 3163470 جرعة، فيما تلقى 689450 مواطنا جرعة واحدة، و391627 جرعتين، و98844 جرعة معززة.ولفتت إلى أن عدد الإصابات المسجلة منذ دخول الفيروس إلى قطاع غزة 272252، والمتعافين 265898، والوفيات 2004 حالات".وأشارت إلى أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح في غزة بلغت 33.5%، في حين بلغت الفئة المستهدفة من التطعيمات (أكبر من 16) 56% من المجتمع.