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وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) تتضمن دعما "غير مشروط وقابل للزيادة".

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة المملكة إن الدعم الأميركي المقدم للأردن جاء بعد إصلاحات اقتصادية وإدارية فرضتها الحاجة والضرورة الأردنية.

وأضاف أن الدعم الأمريكي بحسب مذكرة التفاهم يمتد لـ7 سنوات، ويبدأ العام المقبل ويتضمن قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات السبعة المقبلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم وفق مذكرة التفاهم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش.

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