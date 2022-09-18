بسبب الإعصار "الخطير"... رفع حالة التأهب في طوكيو

رام الله - دنيا الوطنضرب إعصار "نانمادول" جزيرة كيوشو جنوب اليابان برياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، اليوم الأحد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وشلل في حركة النقل البري والجوي وإجلاء آلاف الأشخاص، في هذه الأثناء تتأهب العاصمة طوكيو لمواجهة الإعصار.وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار نانمادول، ضرب في البداية جزيرة ياكوشيما الجنوبية، مصحوبا برياح سطحية تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة.وبحسب التوقعات سيتجه نانمادول، الذي وصفته السلطات بالخطير جدا شرقاً ويصل إلى طوكيو الثلاثاء.وتوقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة يبلغ منسوبها 50 سنتيمترا بحلول منتصف نهار الإثنين، محذرة من فيضانات وانهيارات أرضية.كما حذرت سكان المنطقة المنكوبة من مستويات غير مسبوقة من الرياح والأمواج العاتية، وحثتهم على الإخلاء مبكرا، ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة ولا إصابات.وفي محافظة كاغوشيما التي تضررت بشدة، لجأ أكثر من 9000 شخص إلى مراكز الإجلاء، الأحد في محافظة ميازاكي، وتم إجلاء 4700 شخص آخرين.وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن أكثر من 93 ألف منزل في جميع أنحاء جزيرة كيوشو انقطعت عنها الكهرباء، الأحد، بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء والمرافق.وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الياباني متجرا لبيع الألعاب وقد تحطم جزء من جداره الزجاجي بفعل الرياح في مدينة كانويا بمحافظة كاغوشيما.وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية الداخلية من المنطقة وإليها، كما قررت إيقاف المزيد في غرب اليابان حتى يوم الثلاثاء.وجرى تعليق وسائل النقل العام بما فيها القطارات والحافلات في كاغوشيما وميازاكي، وأعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديد تعليق القطارات السريعة في جزيرة كيوشو.