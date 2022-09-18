دولي

بسبب الإعصار "الخطير"... رفع حالة التأهب في طوكيو

بسبب الإعصار "الخطير"... رفع حالة التأهب في طوكيو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب إعصار "نانمادول" جزيرة كيوشو جنوب اليابان برياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، اليوم الأحد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وشلل في حركة النقل البري والجوي وإجلاء آلاف الأشخاص، في هذه الأثناء تتأهب العاصمة طوكيو لمواجهة الإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار نانمادول، ضرب في البداية جزيرة ياكوشيما الجنوبية، مصحوبا برياح سطحية تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة.

وبحسب التوقعات سيتجه نانمادول، الذي وصفته السلطات بالخطير جدا شرقاً ويصل إلى طوكيو الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة يبلغ منسوبها 50 سنتيمترا بحلول منتصف نهار الإثنين، محذرة من فيضانات وانهيارات أرضية.

كما حذرت سكان المنطقة المنكوبة من مستويات غير مسبوقة من الرياح والأمواج العاتية، وحثتهم على الإخلاء مبكرا، ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة ولا إصابات.

وفي محافظة كاغوشيما التي تضررت بشدة، لجأ أكثر من 9000 شخص إلى مراكز الإجلاء، الأحد في محافظة ميازاكي، وتم إجلاء 4700 شخص آخرين.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن أكثر من 93 ألف منزل في جميع أنحاء جزيرة كيوشو انقطعت عنها الكهرباء، الأحد، بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء والمرافق.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الياباني متجرا لبيع الألعاب وقد تحطم جزء من جداره الزجاجي بفعل الرياح في مدينة كانويا بمحافظة كاغوشيما.

وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية الداخلية من المنطقة وإليها، كما قررت إيقاف المزيد في غرب اليابان حتى يوم الثلاثاء.

وجرى تعليق وسائل النقل العام بما فيها القطارات والحافلات في كاغوشيما وميازاكي، وأعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديد تعليق القطارات السريعة في جزيرة كيوشو.

أخبار ذات صلة

تعيين سفير أميركي جديد في روسيا قريباً

تعيين سفير أميركي جديد في روسيا قريباً

لبيد والرئيس التركي يلتقيان بنيويورك يوم الثلاثاء

لبيد والرئيس التركي يلتقيان بنيويورك يوم الثلاثاء

الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرًا لبوتين

الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرًا لبوتين

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل

تطورات الحرب.. القوات الروسية تقيم خطاً دفاعياً في شرقي أوكرانيا

تطورات الحرب.. القوات الروسية تقيم خطاً دفاعياً في شرقي أوكرانيا

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي لديها لجلسة &#34;توبيخ&#34;

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي لديها لجلسة "توبيخ"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: الرباط هو حجر الأساس لمنع فرض واقع الإبراهيمي بالأقصى

بكيرات: الرباط هو حجر الأساس لمنع فرض واقع الإبراهيمي بالأقصى

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول &#34;المكتبة الوطنيّة ودورها بحفظ حقوق الملكيّة الفكريّة&#34;

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول "المكتبة الوطنيّة ودورها بحفظ حقوق الملكيّة الفكريّة"

حزب الشعب يؤكد ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار 194

حزب الشعب يؤكد ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار 194

فلسطين تشارك بأعمال المؤتمر الدولي الأول حول &#34;الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي نمو واستدامة&#34;

فلسطين تشارك بأعمال المؤتمر الدولي الأول حول "الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي نمو واستدامة"

تقرير: دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس بجميع المجالات

تقرير: دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس بجميع المجالات

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

رأفت يرحب بموقف الرئيس التشيلي ويدعو رؤساء العالم للحذو حذوه

رأفت يرحب بموقف الرئيس التشيلي ويدعو رؤساء العالم للحذو حذوه

ضمن المشاركة في قمة تحويل التعليم.. عورتاني يلتقي مديرة مؤسسة صندوق &#34;التعليم لا ينتظر&#34;

ضمن المشاركة في قمة تحويل التعليم.. عورتاني يلتقي مديرة مؤسسة صندوق "التعليم لا ينتظر"

منوعات

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

فاشينيستا سعودية تغضب جمهورها وتوثق تجمهر الشباب حول سيارتها

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تامر حسني

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: إعلامي مصري يفاجئ الجمهور بإصابة عادل إمام بالخرف

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

شاهد: مي العيدان تهاجم مغنية سورية مشهورة وتتهمها بتجارة وتعاطي المخدرات

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم &#34;تحت تهديد السلاح&#34;

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم "تحت تهديد السلاح"

عربي

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

مصر: السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية &#34;التسفير&#34;

تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية "التسفير"

شاهد: بعد مفارقته الحياة عطشًا.. أب سوري يلقي ابنه بالبحر الأبيض المتوسط

شاهد: بعد مفارقته الحياة عطشًا.. أب سوري يلقي ابنه بالبحر الأبيض المتوسط