تونس: الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق في قضية "التسفير"

رام الله - دنيا الوطنأكد راديو "موزاييك" نقلا عن مصادر أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والقيادي علي العريض سيمثلان يوم الاثنين للتحقيق أمام الجهات المختصة في موضوع ملف التسفير إلى بؤر التوتر.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت المصادر: إن "الغنوشي والعريضي سيخضعان كلا على حدة للتحقيق بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني".وتحفظت السلطات التونسية على عدد من الأشخاص بينهم رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة في إطار القضية ذاتها.كما شملت الاعتقالات النائب السابق والقيادي في حركة النهضة رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز.