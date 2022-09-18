شؤون فلسطينية

بكيرات: الرباط هو حجر الأساس لمنع فرض واقع الإبراهيمي بالأقصى

بكيرات: الرباط هو حجر الأساس لمنع فرض واقع الإبراهيمي بالأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات إن الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على كل القطاعات في مدينة القدس المحتلة.

وأكد بكيرات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الرباط في المسجد الأقصى هو حجر الأساس في منع الاحتلال من تحقيق فيه ما جرى في المسجد الإبراهيمي، محذراً من مساعي الاحتلال لتطبيق الواقع الحالي في المسجد الإبراهيمي ليكون في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الجميع إلى التواجد والرباط في المسجد الأقصى، وأضاف: "نعوّل على المجتمع المقدسي في مواجهة تغول الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى دون مواجهة، ويهدف إلى تقديم رواية توراتية مخالفة لطبيعة القدس والمسجد الأقصى.

واعتبر أن سياسة الإبعاد خطيرة للغاية تهدف إلى خلق واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأردف: "الاحتلال يريد أن يُحدث الخلل في إدارة المسجد الأقصى من خلال إبعادي عن المسجد".

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