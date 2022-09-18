تمهيدًا لخطابٍ في الأمم المتحدة.. الرئيس عباس يصل نيويورك

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى نيويورك، اليوم الأحد، تمهيدًا لإلقاء خطابٍ بالأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.





وقال منصور، إنه "من المقرر أن يُلقي الرئيس عباس خطابًا في غاية الأهمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك إزاء الظروف التي يتمر بها الشعب الفلسطيني".



وتابع خلال حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، بأن "الرئيس عباس سيُجري لقاءات خلال تواجده في الولايات المتحدة مع قيادات عربية وعلى الوجه الخصوص الملك عبد الله الثاني".





وأكمل: "ولقاءات أخرى مع أطراف أوروبية وإفريقية وأمريكا الجنوبية وآسيا، ليتم تغطية كل الجهات الجغرافية بالعالم فيما سيطرحه الرئيس عباس عليهم، وما سيعكسه في كلمته في الجمعية العامة".









رام الله - دنيا الوطن