وفد من "النضال الشعبي" يصل موسكو للقاء المسؤولين الروس

ويرأس وفد الجبهة الأمين العام د.أحمد مجدلاني ويضم عضو المكتب السياسي جمال خليل.



وسيجري وفد الجبهة مجموعة لقاءات مع القائمين على وزارة الخارجية الروسية من ضمنهم المبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.



وقال د.مجدلاني: أن وفد الجبهة سيناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في المنطقة، والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والجبهة.



رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الاحد ، إلى روسيا لإجراء مباحثات، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية حول الأوضاع في المنطقة وانسداد أفق العملية السياسية وكذلك التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.