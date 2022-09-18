تقرير: دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس بجميع المجالات





وكان الصندوق قد تأسس في عام 2019 من قبل وزيرة الثقافة السابقة ميري ريغيف، أثناء توليها منصب وزيرة الثقافة .ويوزع ما يسمى صندوق أفلام السامرة السينمائي منحا للمستوطنين المقيمين في الضفة الغربية للأعمال التي يتم تصويرها في الضفة الغربية لمواطنين إسرائيليين. ومن بين مؤسسي الصندوق يوسي دغان، رئيس مجلس “يشع”، المنظمة الجامعة للمستوطنات في الضفة الغربية ، وهو يترأس مجلس إدارته أيضا، في حين أن المديرة التنفيذية للصندوق، إستر آلوش، هي أيضا المتحدثة باسم مجلس السامرة الإقليمي. وقد أعلنت قائمة طويلة من صناع الأفلام الإسرائيليين نيتهم عدم التعاون مع “صندوق السامرة للأفلام السينمائية” ، والذي يركز على أفلام من إنتاج المستوطنين وحول المستوطنات اليهودية . ويعتبر صندوق السامرة هذا جزءا من نظام الفصل العنصري، مفتوح لمجموعة عرقية واحدة (اليهود) ومغلق أمام الأخرى (الفلسطينيين) التي تعيش في نفس المنطقة الجغرافية والسياسية ” حسب رسالة وقع عليها عدد من الفنانين الاسرائيليين .ودعا الموقعون على الرسالة الى عدم تحويل السينما الإسرائيلية إلى أداة أخرى في قمع الشعب الفلسطيني”.



وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:



القدس: أجبرت سلطات الاحتلال عائلة درويش من بلدة العيساوية على هدم "بركس" للمواشي ذاتيا، بحجة البناء بدون ترخيص، و أجبرت المواطنة نسرين أبو تاية على هدم منزلها ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة، في حال هدمته آليات الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص، وأنه يقع في "منطقة خضراء". كما أخطرت بلدية الاختلال سكان قرية النعمان شرق بيت لحم، لإجبارهم على دفع ضريبة "الأرنونا" خلال عشرة أيام وفي حال تخلف السكان، فسيتم مصادرة كافة محتويات المنازل المتحركة،وطالبوا كل مواطن بدفع نحو خمسة عشر آلاف شيقل في السنة الواحدة. الأموال بدعوى أن الأرض تابعة لبلدية القدس. في الوقت نفسه شرعت "منظمات الهيكل" المزعوم بحشد أنصارها وجمهور المستوطنين لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أيلول/ سبتمبر الجاري فيما يسمى بـ"رأس السنة العبرية"، وسط استعدادات لنفخ البوق داخل المسجد.



الخليل: اقتحمت مجموعة من المستوطنين قسم ومصلى الإسحاقية ، في الحرم الإبراهيمي لأداء طقوس تلمودية وذلك برفقة قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم. وهاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون" المقامة على اراضي المواطنين في مسافر يطا، رعاة الماشية واهالي قرية التوانة، واطلقوا الرصاص واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات ورشقوهم بالحجارة وطاردوهم، ما اسفر عن إصابة المواطن حافظ الهريني بجروح واعتقاله من قبل جنود الاحتلال . كما أعطب مستوطنون اطارات مركبة الاسعاف، على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال. واستولت قوات الاحتلال الاسرائيلي على خيمتين، وصورت منازل المواطنين في قرية الديرات شرق يطا وخيمة تعود لرئيس بلدية يطا صالح عواد، وخيمة أخرى في منطقة واد جحيش بالقرب من قرية سوسيا



بيت لحم:أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل مأهول يعود للمواطن طاهر عايد شوشة بحجة عدم الترخيص. كما أخطرت بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية تقع في منطقة حمودة تعود للمواطنين مصطفى عايد شوشة، وعادل سعدي شوشة، وفراس جاسر سباتين، بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى منع استصلاح أرض تعود للمواطن عبد الفتاح حسن سباتين. في قرية حوسان غرب بيت لحم.



نابلس:قام عدد من المستوطنين بقطع السياج الحامي لأرض المواطن بلال محمود رجا، وقطع. 25 شجرة زيتون في قرية قريوت جنوب نابلس. وهاجم مستوطنون منزل المواطن صدام حنني الواقع في منطقة السهل شمال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وحطموا نوافذه، كما حطموا زجاج مركبة كانت بالمكان.وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين في البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة، منطقة "الضحاك" جنوب شرق روجيب وهدمت غرفتين زراعيتين واقتلعت 20 شجرة زيتون، تعودان للمواطنين: هلال رواجبة، ووهيب أبو عيشة. واقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية واعتدى مستوطنون، على أرض زراعية وسرقوا معدات زراعية منها في بلدة برقة، شمال غرب نابلس.



سلفيت:واصل مستوطنون أعمال تجريف وبنى تحتية لتوسعة مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت .وأفاد مزارعون من البلدة أن جرافات المستوطنين، واصلت زحفها عبر عمليات تجريف وتكسير صخور وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي البلدة خاصة من الجهة الشمالية الغربية، كما سلمت قوات الاحتلال 5 إخطارات بوقف العمل والبناء في المنطقة الشرقية لبلدة قراوة بني حسان حيث سلّمت المواطن محمد عزيز عاصي اخطارا بوقف العمل وأخطرت آخرين بوقف العمل في منشآتهم الصناعية التي يعملون بها.



الأغوار:طارد مستوطنون كانت معهم كلاب مدربة رعاة أثناء رعي مواشيهم شرق خلة مكحول. كما أغلقت قوات الاحتلال طريقين ترابيَّين شرق عاطوف والرأس الأحمر جنوب طوباس ويستفيد من الطريقين مئات المواطنين في تنقلاتهم اليومية. وفي الإطار ذاته، استولت قوات الاحتلال على ثلاث شاحنات أثناء عملها في قرية الديوك التحتا في منطقة اسطيح شمال غربي أريحا ، بعد إجبار أصحابها على سكب الإسمنت على الأرض وتستهدف سلطات الاحتلال منطقة إسطيح منذ عدة أعوام، بحجة إقامة حزام "أمني" يفصل بين المواطنين والمستوطنين. و بدا المستوطنون وكأنهم يسابقون الزمن في سبيل إحكام سيطرتهم على نبع مياه عين الساكوت في الأغوار الشمالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تحويله إلى منتجع سياحي والالتفاف على قرار قضائي سابق صادر عن محاكم الاحتلال قضى بتسليم أراضي الساكوت لأصحابها . كما داهمت قوات الاحتلال خربتي يرزا والدير بالأغوار الشمالية، وأخطرت بهدم منشآت سكنية وزراعية تضم ثلاث خيام سكنية بالإضافة لحظائر ماشية تزيد مساحتها الإجمالية عن 400 متر في منطقة الرأس الأحمر وبهدم منشآت سكنية، وحظائر أبقار لعدد من العائلات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وأمهلت أصحابها سبعة أيام لمغادرتها.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تقريره الأسبوعي، مؤكداً أن "دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس المحتلة في جميع المجالات".وفيما يلي نص التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:كشفت لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات وفي مقدمتها مستوطنتي "آدم" و"شاعر بنيامين" المقامتان على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية. علما أن قرار ويأتي ذلك في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع و ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ( القدس الكبرى ) وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب معزولة ولا يربطهما ببعضها غير الانفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل.فما تتعرض له القدس بالتحديد هي حربٌ مفتوحةٌ يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مختلف الوسائل والسبل في عدوانه عليها أرضاً وسكانا ومؤسسات ومقدساتٍ ، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفياتٍ وغيرها .فلا يكاد يمر يومٌ دون أن يمارس الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس أعمال قمع وبطش وقتل واعتقال ومداهمات وهدم منازل ومنشآت ومحاولة فرض مناهج أسرلة في المدارس وغيرها من ممارسات تستهدف تغيير الوضع السياسي والقانوني والروحي للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف . ويشعر المواطنون الفلسطينيون في القدس أنهم مستهدفون بشكل منهجي وأن الاحتلال يريد اقتلاعهم من أرضهم وإخراجهم منها بالقوة تحقيقاً لأحلام قديمة وأهدافه واضحة بالسيطرة الكاملة ، والسيادة الكلية على المدينة ، التي بعاني سكانها الفلسطينيون من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب بشتى الوسائل , بما في ذلك تطبيق أشكال متعددة من أنظمة التمييز و الفصل العنصري و التي تطال البيئة و أنظمة التخطيط الحضري و التمييز الديني و العرقي وفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني كخطوات تهدف إلى الإبقاء على الوضع السياسي في المدينة وتحويلها بالقوة عاصمة لدولة الاحتلال وفق قرار الكنيست الإسرائيلي في العام 2008 , بعدما كان قد ضمها إلى الشطر الغربي و أعلنها عاصمة دولة إسرائيل بقرار في عام 1980.وحديثًا، انتهت سلطات الاحتلال من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف "صندوق إرث حائط المبكى" التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان العمل في إقامة المبنى بدأ منتصف عام 2017، بعدما جرى طمس المعالم العربية والإسلامية ومحو الآثار في المنطقة، بهدف استيعاب أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين لساحة البراق.وتعتزم بلدية الاحتلال إقامة جسر جديد في باب المغاربة المؤدي للأقصى، وإزالة الجسر الخشبي المخصص لاقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى مخطط جديد وخطير لتوسيع باب المغاربة، لأجل تمكين دخول المستوطنين بأعداد أكبر من ساحة البراق. ويضم المبنى الجديد الذي انتهى الاحتلال من بنائه، أربعة طوابق تطل على حائط البراق، يحتوي الطابق الأول على مواقف للسيارات لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين بمركباتهم للمبنى، وأما الطابق الثاني، فيضم مدرسة توراتية لتعليم التوراة و"كهنة المعبد".وبموازاة المشاريع الاستيطانية التي تستعر بالقدس وهدم المساكن أيضا تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة التطهير العرقي الممنهج حيث وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ، عشرات إنذارات الهدم على عدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وأوامر الهدم شملت منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات. وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،15 عائلة من سكان التجمع البدوي "عرب الكعابنة" الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا بإخلاء التجمع، علما أن 60عائلة بدوية يتهددها خطر التهجير والطرد من مساكنها، يُساورها القلق والخوف الشديدين من إقدام جرافات الاحتلال في أية لحظة على هدمها . وتدعي سلطات الاحتلال أن الأرض القائمة عليها المساكن مملوكة لشركة إسرائيلية، وأنهم يريدون إقامة مستوطنة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، مع العلم أن جزءًا كبيرًا من هذه العائلات تسكن في أرض مسجلة في طابو رام الله باسم خزينة السلطة الفلسطينية، ومساحة الأرض تبلغ ما يزيد عن 200 دونم، ويبلغ عدد سكان تجمع الكعابنة أكثر من 600 نسمة، بات كابوس الهدم والتهجير يتهدد بيوتهم.وضمن ما تسميه "تطوير البنية التحتية"، تواصل بلدية الاحتلال العمل على تغيير معالم شوارع القدس، وصبغ شوارعها وأحيائها بطابع يهودي مُزور، ومن أهم الشوارع التي يطالها التهويد، شارعي السلطان سليمان والأنبياء الواقعان شمال سور البلدة القديمة، ويشكلان الامتداد الطبيعي للتواجد العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المحتلة، إذ احتفت بلدية الاحتلال بمواصلتها تغيير وطمس معالمهما، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وتغيير مسمياتها وعبرتها، ووضع بصمات تهويدية ولافتات بأسماء توراتية في تلك المنطقة، وزرع مراكز أمنية ونصب كاميرات المراقبة ، إضافة لتجديد ساحة شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين الأيوبي، وبناء جادة على طول شارعي السلطان سليمان والأنبياء، وتحويل مساحات المدينة الحالية إلى مساحات مخصصة للمشاة وزرع أشجار وتسعى بلدية الاحتلال لوصل شوارع صلاح الدين والأنبياء والسلطان سليمان مع الجزء الغربي لمدينة القدس، ومسح "خط التماس"، بهدف تسهيل وصول المستوطنين للمدينة.ولا تختلف حكومة لابيد – غانتس – بينيت عن غيرها من الحكومات الصهيونية في اسرائيل . فهي تواصل البناء في القدس الشرقية بنفس الوتيرة واستكملت خلال العام الأخير مصادقات على بناء 950 وحدة استيطانية في اطار خمس مخططات بناء تضاف لذلك مخططات لبناء خمسة آلاف وحدة أخرى تم ابداعها للاعتراضات . ويتم احراز تقدم على المصادقة عليها . وقالت إيبلت شكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن حكومتها نجحت بإحراز تقدم على مخططات البناء في القدس جميعها، بعد عام من العمل والتطبيقات الأيديولوجية وبدأت على حد تعبيرها جني الثمار. خاصة وان البناء في القدس مهمة استراتيجية كبيرة وهي تشعر بالسعادة لدورها في احراز تقدم على هذه المخططات الهامة ، التي تعتبرها انجازا صهيونيا وقوميا كبيرا وبشائر لحل أزمة المساكن والتطوير في القدس". حسب تعبيرها.في هذا السياق كشف مركز التعاون والسلام الدولي (IPCC ) في دراسة أعدها حول المخططات الإسرائيلية للتطوير الاقتصادي في القدس الشرقية عن توسيع وزارة شؤون القدس والاستيطان وإقرار مخطط لبناء برج استيطاني على أراضي حي شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة تحت مسمى الإدارة التشغيلية لمستوطنة التلة الفرنسية بارتفاع 25 طابقا بدل 18. هذا المشروع الاستيطاني الضخم يتضمن بناء موقف للسيارات على الجانب الآخر من نفق مستوطنة التلة الفرنسية ، على أراضي قرية لفتا المهجر أهلها ، بارتفاع اربعة طوابق يتسع لـ.1000سيارة لصالح الخط الأحمر من " القطار الخفيف " الذي يربط القدس الغربية بمستوطنات شمال القدس الشرقية المحتلة ، وشارف البناء على الانتهاء. وبجري العمل هنا خلف مخفر الشرطة الإسرائيلية على المدخل الجنوبي لحي شعفاط بعد اقتطاع مساحة من أراض بملكية فلسطينية خاصة لصالح المشروع . ومن شأن النفق أن يغير من جغرافية وحركة السير في شمال القدس المحتلة حيث يحول حركة سير المستوطنين من فوق الأرض الى باطنها ويصلهم بمستوطنات (التلة الفرنسية) و(بسغات زئيف) في نفق متشعب وآخر متواصل مع مستوطنة (معاليه ادوميم) ومستوطنات الغور دون الحاجة ل دخول القدس الشرقيةكما تروج الادارة المدنية الإسرائيلية ، لمضاعفة مساحة مستوطنة " هار جيلو " في محيط القدس من خلال حي استيطاني جديد مخطط له أن يبنى في منطقة معزولة عن المستوطنة ما يعني في الواقع وجود مستوطنة جديدة. وما يسمى الحي الاستيطاني الجديد والذي يشمل بناء 560وحدة استيطانية، سيتم التخطيط له لوضعه في منطقة حساسة بين المناظر الطبيعية والمناخية التي تم تعريفها على أنها "منطقة أثرية" من قبل منظمة اليونسكو، في مصاطب قرية بتير. وقد وافق ما يسمى الملجلس الأعلى للتخطيط على توسيع الطريق المؤدي إلى "جبل جيلو" كخطوة أولى على طريق للموافقة على الخطة الجديدة للحي الذي سيطلق عليه اسم " ويست ماونت جيلو " وذلك على الجانب الآخر من قرية الولجة، وللوصول إليه يجب أن يكون عبر بوابة الممستوطنة .وفي حال تم بناء الحي الجديد فإن ذلك يعني أن قرية الولجة ستصبح محاطة من 3 جهات.وخلال السنوات الأخيرة، كان هناك العديد من الخلافات السياسية والبيئية في المنطقة، وفي عام 2015 جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية خطة بناء الجدار الفاصل عند بتير، وتم اتخاذ القرار بسبب قرار منظمة اليونسكو بالاعتراف بالمنطقة كموقع للتراث العالمي، لكن مع المخطط الجديد تم وضع علامة على المنطقة بأنها "عازلة" ويخوض سكان الولجة معركة قانونية بسبب هدم عشرات للنازل في القرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أنه بينما يسمحبإقامة أحياء ومستوطنات لليهود، يحرموا من البناء بداخلها بحجة الحفاظ على المناظر الطبيعية.على صعيد آحر أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة قصرة، جنوب نابلس فوق أراضي جبل الخارجي وأحاطوها بأسلاك شائكة.وتشهد المنطقة، تصاعداً في البناء الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الاراضي؛ لربط المستوطنات ببعضها ، في وقت خصصت حكومة الاحتلال 4 ملايين شيكل لما يسمى “صندوق السامرة للأفلام السينمائية” ومقره مستوطنة بركان الجاثمة على اراضي محافظة سلفيت ،والذي يركز على أفلام من إنتاج المستوطنين وحول المستوطنات اليهودية .