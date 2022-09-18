شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية في قطاع غزة.

وكان في استقبالهم رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الإدارة.

و ضم الوفد مدير عام الهيئة م. علام غباين  و موظفين الهيئة، حيث بحث الطرفين سبل توطيد العلاقات المشتركة حيث تم الاطلاع على سير انشاء المناطق الصناعية الجديدة في قطاع غزة و لاسيما المدينة الصناعية الجديدة قرب محافظة رفح.

وناقش الطرفين آليات تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وتوفر البيئة الاستثمارية والحماية لها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الجمعية على أهمية تقديم امتيازات وتسهيلات للمستثمرين و رجال الاعمال في المناطق الصناعية كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف نسب البطالة والفقر في قطاع غزة.

وتم الاتفاق في آخر اللقاء على ضرورة استمرار التشاور والمتابعة في جميع القضايا الخاصة برجال الأعمال والقطاع الخاص.

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