"راصد فلسطين" يختتم زيارة عمل للأردن

رام الله - دنيا الوطناختتم تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" برنامج عمل في المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة من مركز الحياة – راصد الأردن بهدف تعزيز التعاون وتعميق العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني في البلدين.وشارك في الزيارة ممثلي المؤسسات الأعضاء في تحالف "راصد فلسطين" من مختلف محافظات الضفة الغربية الناشطة في مجال تعزيز دور الشباب والمرأة وتمكينهم بالمشاركة والانخراط في الأنشطة المجتمعية والحياة العامة.وفي مستهل البرنامج استقبل الدكتور عامر بني عامر مدير عام "مركز الحياة – راصد" الوفد في مقر المركز بحضور منسق تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" الاستاذ رياض خنفر، وقدم للمشاركين تعريفاً حول تأسيس المركز في الأردن عام 2006 على يد مجموعة من الشباب والشابات الناشطين، مستعرضاً المستوى المتقدم الذي وصلت اليه برامج عمل المركز في مراقبة ورصد الانتخابات واعمال البرلمان وأداء الحكومة وتنظيم الحملات التوعوية للشباب وتنفيذ المشاريع الداعمة للنساء،ومتابعة قضايا المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها من خلال توجيه الجمعيات النسوية حسب الأولويات المجتمعية.وتطرق بني عامر إلى الصعوبات التي واجهت "راصد الأردن" حتى ترسخت رسالته بشكل فاعل، لافتًا إلى التوسع الاقليمي لراصد على المستوى العربي والدعم والخبرات التي يقدمها راصد الاردن للأشقاء في المؤسسات الاهلية العربية، والتي ساهمت في تأسيس تحالفات مؤسسية للمجتمع المدني تتمثل في راصد فلسطين وراصد لبنان وراصد المغرب، ووجود تطلعات مستقبلية لمزيد من العمل المشترك ودعم تحالفات مؤسساتمجتمع مدني في دول اخرى.وقدم المدير التنفيذي لمركز حياة الأردن- راصد، عمرو النوايسة عرضاً مُفصلاً حول طبيعة برامج مراقبة الانتخابات ومراقبة الأداء الحكومي، وعمليات بناء القدرات الاحترافية التي يتم اكسابها للشباب من الجنسين لتجهيزهم للعمل ضمن هذه البرامج ضمن تقنيات تدريبية عصرية متطورة.كما التقى الوفد مقرر لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، العين مد الله الطراونة الذي حيّا الشعب الفلسطيني وتحدث عن قوة الترابط بين البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المدنية الأردنية والفلسطينية وخاصة في مجال المشاركة المجتمعية والعمل العام، منوهاً الى الدور المميز لمركز حياة الاردن- راصدكأول مؤسسة مجتمع مدني تبدأ علاقة تشبيك مع مؤسسات حكومية وترصد الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن وتسعى لتمكين المرأة وخلق الوعي لدى الشباب، مشدداً على ضرورة الاهتمام بكل ما يمت للفلسطينيين وقضيتهم بصلة، بما في ذلكدعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتأصيل الامتزاج الشعبوي.وقام الوفد بزيارة ميدانية لمقر الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، والتقى مع رئيس الهيئة معالي المهندس موسى المعايطة الذي استعرض دور الهيئة في تطوير الحياة الديمقراطية والسياسية العامة في الأردن، وانجازات الهيئة في تعزيز دور الشباب في الحياة العامة من خلال رفع الكوتة الشبابية واقرارها بشكل فعلي، الى جانب الكوتة النسائية. وخلال الجولة تعرف الوفد على التقنيات الحديثة المستخدمة في ادارة وتنظيم الاحداث الانتخابية وآلية متابعة مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب ورصد عمليات التصويت وآلية اعلان النتائج، وشاشات المتابعة الفورية وفق نظم الكترونية حديثة.وفي زيارة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التقى الوفد معالي نائب رئيس الوزراء، ووزير التنمية السياسية توفيق كريشان، الذي رحّب بالمشاركين وتطرق للتوأمة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والعلاقة التاريخية بين البلدين.وأكد كريشان على أنَّ الأردن داعم وممكّن للمرأة ومهتم بقضاياها وتعزيز مشاركتها، وكذلك الحرص على تطوير دور الشباب، واستعرض قانون الأحزاب والانتساب اليها وضمان حق طلبة التعليم العالي في حرية التعبير وممارسة نشاطاتهم السياسية المدنية، مستعرضاً مخرجات اللجنة الملكية لتطوير الحياة السياسية في الاردن وآلية عملها وما انجزته، والتي تمخض عنها قانون الاحزاب الجديد، وقانون الانتخابات، والتي تم توزيع نسخ عنها للمشاركين.وقدم الاعلامي بكر عبد الحق، مؤسس ومدير المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية "تحقق"، ورشة تدريبية حول آليات وأسس التحقق من المعلومات المُضللة والاخبار الزائفة التي يعاني منها المجتمع، وخاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وآليات محاربة المحتوى المُضلل وتدقيقه وتمييزه.كما قدم المهندس عامر ابو دلو احد مستشاري ومدربي "مركز الحياة- راصد" ورشة تدريبية مكثفة حول تجربة "مركز حياة الأردن" ضمن برنامج محاربة الأخبار الزائفة والمعلومات المُضللة على مستوى الأردن. وتناولت الورشة ايضاً واقع خطاب الكراهية في الأردن ومكافحته وآليات مناهضته وأبرز معالمه مجتمعياً ودينياً وطائفياً وجندرياً.وزار الوفد مدينة جرش الأثرية، وقام بجولة في مشروع "سوق خيرات سوف"، وهي احدى مشاريع دعم النساء الشريكة والمستفيدة من برامج مركز حياة الأردن- راصد.وعبر اعضاء الوفد، عن اعجابهم بالتجربة الاردنية الغنية التي يقودها مركز الحياة- راصد في اطار تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير دور الشباب والمرأة في الحياة العامة وترسيخه، والإنجازات الهامة التي حققها عبر مسيرة عمله الطويلة،مثمنين كرم الضيافة والمستوى العالي والنوعي للبرنامج الذي شاركوا فيه بتنظيم من مركز حياة الأردن- راصد.كما شكر الوفد "مؤسسة عالأرض" الفلسطينية لمساهمتها في دعم الزيارة، مثمنين الدور الفاعل لمؤسس المبادرة رجل الاعمال الفلسطيني "بشار المصري" في تعزيز العمل الجماعي بما يخدم قطاعات الشباب والمرأة ويعزز من قدراتهم ومشاركتهم.وثمن الوفد الدور الفعّال الذي يقوم به مركز مدارات للتنمية المجتمعية في تنسيق أعمال "تحالف مؤسسات راصد فلسطين" وتطوير العمل البرامجي الجماعي وتوسيعه وتعزيز الشراكات المؤسسية والتشبيك، بما يعطي فرص أكبر للشباب والمرأةفي المجتمع للمشاركة والاندماج في الحياة العامة.