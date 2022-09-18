دولي

"الأورومتوسطي" يدعو المفوضية الأوروبية لوقف عمل برنامج مراقبة يستهدف طالبي اللجوء

رام الله - دنيا الوطن
حذّر المرصد الأورومتوسطي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان من خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي لتوسيع عمل برنامج مراقبة تابع لها يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء بطريقة متحيزة وبناءً على ادعاءات لا أساس لها.

وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة 51 للمجلس التابع للأمم المتحدة إنّ مشروع برنامج المراقبة الجماعية (معالجة البيانات الشخصية من أجل تحليل المخاطر: PeDRA) ظهر لأول مرة عام 2016 كنتاج للتعاون بين "فرونتكس" ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بهدف منع الهجمات الإرهابية والإتجار بالبشر، لكنّ خطة التوسعة الحالية تثير مخاوف كبيرة فيما يتعلق بانتهاك خصوصية المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضحت الباحثة المتدربة لدى المرصد الأورومتوسطي "نور صبّاغ" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ توسيع عمل البرنامج لن يسمح باستهداف المشتبه بهم فقط، بل أيضًا الشهود وضحايا الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، ما يشمل عمليًا جميع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين من خلال وسائل يعدّها الاتحاد الأوروبي غير نظامية.

ولفتت إلى أنّه بموجب الخطة، فإنّ برنامج المراقبة الجماعية سيكون قادرًا على جمع البيانات الشخصية الحساسة للمهاجرين وطالبي اللجوء دون قيود، بما في ذلك بياناتهم الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع، أو صورهم، ومعلومات أخرى تتعلق بمعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية وتوجهاتهم الجنسية.

وأشارت إلى أنّه في ظل ربط تدفقات الهجرة بالجريمة دون أي دليل، فإنّ توسيع عمل برنامج المراقبة الجماعية سيتسبب بتجريم الأبرياء وجمع بياناتهم الشخصية الحساسة واستخدامها في إعاقة حقهم في طلب اللجوء، وتسهيل إجراءات طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ترسيخ التصور المغلوط الذي يربط بين الهجرة والإرهاب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية على الفور، وضمان الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وحقهم الأساسي في الخصوصية.

نص البيان الشفوي

سيدي الرئيس،

يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي لفت انتباهكم إلى خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي لتوسيع عمل برنامج مراقبة تابع لها يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء بطريقة متحيزة وبناءً على ادعاءات لا أساس لها.

ظهر مشروع برنامج المراقبة الجماعية (معالجة البيانات الشخصية من أجل تحليل المخاطر: PeDRA) لأول مرة في عام 2016 كنتاج للتعاون بين "فرونتكس" ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بهدف منع الهجمات الإرهابية والإتجار بالبشر.

إنّ منح الضوء الأخضر لتوسيع عمل البرنامج لن يسمح باستهداف المشتبه بهم فقط، بل أيضًا الشهود وضحايا الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، ما يشمل عمليًا جميع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين من خلال وسائل يعدّها الاتحاد الأوروبي غير نظامية.

ستُجمع البيانات الشخصية الحساسة دون قيود، بما في ذلك البيانات الجينية والبيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع، أو الصور الفوتوغرافية ومعلومات أخرى تتعلق بالمعتقدات الدينية والآراء السياسية والتوجه الجنسي ]للمهاجرين وطالبي اللجوء[.

وبالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، سيتم تخزين ومطابقة هذه البيانات الحساسة مع قواعد البيانات الجنائية.

ومع ربط تدفقات الهجرة بالجريمة دون أي دليل، سيتسبب توسيع عمل برنامج المراقبة بتجريم الأبرياء وجمع بياناتهم الشخصية الحساسة واستخدامها في إعاقة حقهم في طلب اللجوء، وتسهيل إجراءات طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ترسيخ التصور المغلوط الذي يربط بين الهجرة والإرهاب.

ندعو المفوضية الأوروبية إلى وقف توسيع نطاق عمل برنامج المراقبة الجماعية على الفور، وضمان الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وحقهم الأساسي في الخصوصية.

أخبار ذات صلة

تعيين سفير أميركي جديد في روسيا قريباً

تعيين سفير أميركي جديد في روسيا قريباً

لبيد والرئيس التركي يلتقيان بنيويورك يوم الثلاثاء

لبيد والرئيس التركي يلتقيان بنيويورك يوم الثلاثاء

الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرًا لبوتين

الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرًا لبوتين

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل

تطورات الحرب.. القوات الروسية تقيم خطاً دفاعياً في شرقي أوكرانيا

تطورات الحرب.. القوات الروسية تقيم خطاً دفاعياً في شرقي أوكرانيا

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي لديها لجلسة &#34;توبيخ&#34;

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير تشيلي لديها لجلسة "توبيخ"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول &#34;المكتبة الوطنيّة ودورها بحفظ حقوق الملكيّة الفكريّة&#34;

المكتبة الوطنيّة تعقد ندوة حول "المكتبة الوطنيّة ودورها بحفظ حقوق الملكيّة الفكريّة"

حزب الشعب يؤكد ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار 194

حزب الشعب يؤكد ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار 194

فلسطين تشارك بأعمال المؤتمر الدولي الأول حول &#34;الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي نمو واستدامة&#34;

فلسطين تشارك بأعمال المؤتمر الدولي الأول حول "الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي نمو واستدامة"

تقرير: دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس بجميع المجالات

تقرير: دولة الاحتلال تشن حرباً مفتوحة على مدينة القدس بجميع المجالات

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وفداً من هيئة الاستثمار والمدن الصناعية

رأفت يرحب بموقف الرئيس التشيلي ويدعو رؤساء العالم للحذو حذوه

رأفت يرحب بموقف الرئيس التشيلي ويدعو رؤساء العالم للحذو حذوه

ضمن المشاركة في قمة تحويل التعليم.. عورتاني يلتقي مديرة مؤسسة صندوق &#34;التعليم لا ينتظر&#34;

ضمن المشاركة في قمة تحويل التعليم.. عورتاني يلتقي مديرة مؤسسة صندوق "التعليم لا ينتظر"

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من &#34;خربة إحميّر&#34; بالأغوار الشمالية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" بالأغوار الشمالية

منوعات

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

هل ارتبط عمرو دياب بمصورته الشخصية بعد دينا الشربيني؟

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

الموت يغيب فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: جيجي حديد تثير الجدل بارتباطها بنجم عالمي شهير

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

شاهد: لطيفة تخرج عن صمتها وترد على الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

محمد رمضان يعرض نفسه لهجوم كبير من جماهير الإسكندرية

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم &#34;تحت تهديد السلاح&#34;

شاهد: البرومو التشويقي لفيلم "تحت تهديد السلاح"

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

عربي

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق