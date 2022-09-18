بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة التايه من حي سطح مرحبا بالبيرة، والأسير المحرر عبد الرحمن الجليس من مخيم الجلزون شمال رام الله.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين اثنين غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسيم سعدي السعدي، ومحمد صايل نشأت السعدي، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة السيلة الحارثية غربا.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة، وداهمت عدة منازل لعائلة السعدي، وفتشتها، بعد استجواب قاطنيها.



وفي السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة اليامون، وسيرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى رمانة، وزبوبا، وعانين، وتعنك، وبلدة كفردان.











اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من مدن ومحافظات الضفة الغربية.