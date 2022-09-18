رأفت يرحب بموقف الرئيس التشيلي ويدعو رؤساء العالم للحذو حذوه

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت بموقف الرئيس التشيلي الذي رفض استقبال السفير الإسرائيلي الجديد واعتماد أوراقه وذلك لإعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للطالب الفتى "عدي صلاح" في كفر دان بمحافظة جنين الخميس الماضي ودعا رؤساء العالم للحذو حذوه.وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في تصريح له، أن جيش الاحتلال يواصل تصعيد إجراءاته وممارسته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، مشدداً على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.ولفت رأفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 متصاعدة بما في ذلك الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد للمدنيين وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاستعماري وتنفيذ دولة الاحتلال لمخططاتها القائمة على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مؤكداً على ضرورة وجود موقف جدي وفاعل من قبل المجتمع الدولي يقود نحو ضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وممارسة حريته وسيادته على أرضه.ودعا الدول العربية بالتراجع عن التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية والذي يعتبر بمثابة تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في إجراءاتها في الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أحياء المدينة المحتلة وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.وأكد في نهاية تصريحه على أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يُعلن من خلاله الموقف الفلسطيني المتكامل بشأن كل ما يجري على الأرض وتطورات القضية الفلسطينية ويطالب الجمعية العامة بالعمل على تعليق عضوية إسرائيل فيها لعدم التزمها بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرارات التي على ضوئها اعترفت الأمم المتحدة بدولة إسرائيل وهي 181،194.