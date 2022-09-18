ضمن المشاركة في قمة تحويل التعليم.. عورتاني يلتقي مديرة مؤسسة صندوق "التعليم لا ينتظر"



وعقد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس، وعلى هامش القمة، اجتماعا مع مديرة مؤسسة صندوق "التعليم لا ينتظر" ياسمين شريف؛ بحضور مدير الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة ناصر الفقيه.



وتناول عورتاني خلال اللقاء أبرز المستجدات والتحديات التي تجابه التعليم في فلسطين؛ والناتجة عن انتهاكات الاحتلال والمعوقات التي يفرضها؛ خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان وتلك المسماة "ج" والقدس وقطاع غزة، مستعرضا أهم العقبات التي تعيق الجهود الوطنية؛ لتنفيذ أجندة التعليم وأهداف التنمية

المستدامة، لا سيما الهدف الرابع، والانخراط الفلسطيني في تحويل التعليم.





كما شهد اللقاء التباحث في سبل وآليات تفعيل دور المنظمات الدولية المختلفة في دعم قطاع التعليم ومساعدة المؤسسات الفلسطينية على النهوض في أعباء وتحديات المسار التعليمي في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه مكونات العملية التعليمية.



رام الله - دنيا الوطنتتواصل فعاليات مشاركة وفد دولة فلسطين في قمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك.