تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 27-17 25-17 بيت لحم 28-18 27-17 25-17 رام الله والبيرة 27-17 26-16 24-16 طولكرم 30-22 29-21 27-21 نابلس 30-19 29-18 27-18 قلقيلية 30-22 29-21 27-21 جنين 33-22 32-21 30-21 سلفيت 28-18 27-17 25-17 طوباس 34-23 33-22 31-22 روابي 30-19 29-18 27-18 الخليل 28-17 26-16 24-16 غزه 29-23 28-23 26-23 أريحا 37-26 36-25 34-25 خانيونس 29-23 28-23 26-23 الأغوار الشمالية 35-24 34-23 32-23 رفح 30-22 29-22 27-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود اربع درجات مئوية ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: