شؤون فلسطينية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" بالأغوار الشمالية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" بالأغوار الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تسييج مساحات من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال قام خلال الأيام الماضية بتسييج أراضي "خربة إحميّر"، التي يجري تجريفها منذ أشهر لإقامة مشاريع بنية تحتية للمستوطنين فوقها.

يذكر أن ما يسمى "مجلس المستوطنات" ينفذ أعمال تجريف في الخربة منذ خمسة أشهر، حيث تم تجريف 30 دونما على مقربة من خيام المواطنين، بهدف إقامة مشاريع استيطانية، ويتزامن ذلك مع تضييقات على المواطنين ومصادر رزقهم، وهو ما يهدد بالتهجير القسري لما تبقى من سكان الخربة.

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