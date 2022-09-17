اشتية: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "سنبقى في الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني لأن تعزيز صمود الشعب والانفكاك عن الاحتلال وتعزيز عمقنا العربي هو الهدف حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نواجه الاحتلال والاستيطان بالزراعة وآمل أن تصل أطنان من العنب إلى غزة عبر برنامج الغذاء العالمي لخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، كما أنني أكدت على وزير الزراعة بأن يتم تزويد المدارس من المنتوج الزراعي الوطني".جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني التاسع، اليوم السبت في مدينة حلحول بمحافظة الخليل.وتابع اشتية: "وزير الزراعة أبلغني إنه يوجد في وطننا مليون و261 ألف شجرة عنب، 60% منها في الخليل، ونحن نتطلع لأن يصل عددها إلى اثنين مليون شجرة".وأبرق رئيس الوزراء تحية خاصة للنساء العاملات في الزراعة، داعيا إلى تعزيز العمل بالتعاونيات الزراعية للبقاء سويا في الأرض لحمايتها.وأضاف: "افتتح اليوم مهرجان العنب في حلحول بمحافظة الخليل وخلال أيام مهرجان الجوافة في قلقيلية وثم مهرجان التين والتمر والبلح، ولكن لا تكتمل هذه المهرجانات إلا بمهرجان الزيتون في جبل الزيتون بالقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة".وقال اشتية إن الرئيس محمود عباس في طريقه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورسالته للعالم كما نحن وأهلنا في الشتات خلفه على عهد الشهداء والأسرى والجرحى نقول "الاستيطان والإجراءات الأحادية والعدوان واجتياحات الأقصى يجب أن تتوقف جميعها".كما وطالب بوقف الاعتداءات الممنهجة والمبرمجة على أهلنا سواء في المسجد الأقصى المبارك ومخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس والخليل وغيرها من الأماكن ومحافظات الوطن يجب أن تتوقف، هذا الاحتلال الذي يضرب كل الاتفاقيات بعرض الحائط ولا يحترم القانون والشرعية الدولية مجرم وإلى زوال.وأردف رئيس الوزراء: "ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية عنوان وممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه".من جانب آخر، تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، برفقة محافظ الخليل جبرين البكري ووزيرة الصحة مي كيلة ووزير الزراعة رياض عطاري، مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول، وأوعز اشتية لوزارة الصحة بالعمل على تشغيل المستشفى بكامل طاقته في أقرب فرصة ممكنة، وقام بزراعة شتلة زيتون في حديقة المستشفى باسم شهداء فلسطين.