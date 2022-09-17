شؤون فلسطينية

اشتية: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني

اشتية: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني
اشتية خلال افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني التاسع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "سنبقى في الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني لأن تعزيز صمود الشعب والانفكاك عن الاحتلال وتعزيز عمقنا العربي هو الهدف حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نواجه الاحتلال والاستيطان بالزراعة وآمل أن تصل أطنان من العنب إلى غزة عبر برنامج الغذاء العالمي لخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، كما أنني أكدت على وزير الزراعة بأن يتم تزويد المدارس من المنتوج الزراعي الوطني".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني التاسع، اليوم السبت في مدينة حلحول بمحافظة الخليل.

وتابع اشتية: "وزير الزراعة أبلغني إنه يوجد في وطننا مليون و261 ألف شجرة عنب، 60% منها في الخليل، ونحن نتطلع لأن يصل عددها إلى اثنين مليون شجرة".

وأبرق رئيس الوزراء تحية خاصة للنساء العاملات في الزراعة، داعيا إلى تعزيز العمل بالتعاونيات الزراعية للبقاء سويا في الأرض لحمايتها.

وأضاف: "افتتح اليوم مهرجان العنب في حلحول بمحافظة الخليل وخلال أيام مهرجان الجوافة في قلقيلية وثم مهرجان التين والتمر والبلح، ولكن لا تكتمل هذه المهرجانات إلا بمهرجان الزيتون في جبل الزيتون بالقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وقال اشتية إن الرئيس محمود عباس في طريقه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورسالته للعالم كما نحن وأهلنا في الشتات خلفه على عهد الشهداء والأسرى والجرحى نقول "الاستيطان والإجراءات الأحادية والعدوان واجتياحات الأقصى يجب أن تتوقف جميعها".

كما وطالب بوقف الاعتداءات الممنهجة والمبرمجة على أهلنا سواء في المسجد الأقصى المبارك ومخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس والخليل وغيرها من الأماكن ومحافظات الوطن يجب أن تتوقف، هذا الاحتلال الذي يضرب كل الاتفاقيات بعرض الحائط ولا يحترم القانون والشرعية الدولية مجرم وإلى زوال.

وأردف رئيس الوزراء: "ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية عنوان وممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه".

من جانب آخر، تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، برفقة محافظ الخليل جبرين البكري ووزيرة الصحة مي كيلة ووزير الزراعة رياض عطاري، مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول، وأوعز اشتية لوزارة الصحة بالعمل على تشغيل المستشفى بكامل طاقته في أقرب فرصة ممكنة، وقام بزراعة شتلة زيتون في حديقة المستشفى باسم شهداء فلسطين.

أخبار ذات صلة

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من &#34;خربة إحميّر&#34; بالأغوار الشمالية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" بالأغوار الشمالية

عقب إغلاقه لأيام.. عودة حاجز الجلمة للعمل يوم الأحد

عقب إغلاقه لأيام.. عودة حاجز الجلمة للعمل يوم الأحد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره الإيرلندي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره الإيرلندي

استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها عام 2006

استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها عام 2006

جيش الاحتلال يعتقل شابًا قرب السياج الفاصل شمال القطاع

جيش الاحتلال يعتقل شابًا قرب السياج الفاصل شمال القطاع

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق وشمال غزة

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق وشمال غزة

حماس: التصعيد الاستيطاني بالقدس جريمة لن تفلح في طمس معالمها

حماس: التصعيد الاستيطاني بالقدس جريمة لن تفلح في طمس معالمها

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من &#34;خربة إحميّر&#34; بالأغوار الشمالية

للاستيلاء عليها.. الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" بالأغوار الشمالية

اشتية: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني

اشتية: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني

عقب إغلاقه لأيام.. عودة حاجز الجلمة للعمل يوم الأحد

عقب إغلاقه لأيام.. عودة حاجز الجلمة للعمل يوم الأحد

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق وشمال غزة

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق وشمال غزة

فريق التدخل الفلسطيني يصل باكستان للمساهمة بجهود الإغاثة

فريق التدخل الفلسطيني يصل باكستان للمساهمة بجهود الإغاثة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع &#34;الرشيد&#34; بمنطقة الشاطئ

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع "الرشيد" بمنطقة الشاطئ

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق