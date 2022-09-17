شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره الإيرلندي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره الإيرلندي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مطار دبلن الدولي، الرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز.

وشكر الرئيس عباس خلال اللقاء نظيره الإيرلندي، على مواقف بلاده السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية، خاصة موقفها في مجلس الأمن.

كما ثمن المساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كذلك المنح الجامعية المقدمة للطلبة الفلسطينيين.

ورحب الرئيس بأي مبادرة إيرلندية لإعادة إحياء العملية السياسية.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبه عبد المجيد.

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