الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق وشمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية في منطقة النعايمة شرق بيت حانون شمال غزة، وأجبرتهم على العودة إلى بيوتهم وعدم الوصول لأراضيهم.الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال دائما ما تتعمد مضايقة المزراعين بهدف النيل منهم ومنعهم من ممارسة مهنة الزراعة قرب الشسياج الفاصل.