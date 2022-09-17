حماس: التصعيد الاستيطاني بالقدس جريمة لن تفلح في طمس معالمها





وأضاف ناصر الدين أن "آخر المصادقات كان مخطط استيطاني في مستوطنة (بسغات زئيف) شمال القدس، يبتلع نحو 700 دونم، هي تصعيد خطير وجريمة تكشف مجدّداً مطامع الاحتلال وحربه المعلنة في استئصال الوجود الفلسطيني في المدينة المقدّسة".



وعدّ ذلك محاولات "يائسة" لن تفلح في طمس معالمها وتقطيع أوصالها وعزل المسجد الأقصى المبارك عن محيطه.



وأكد ناصر الدين أنَّ "أهلنا في القدس وعموم الضفة المحتلة بصمودهم ورباطهم وبطولاتهم المستمرة يشكلّون حائط صدّ منيع في وجه هذه الانتهاكات والجرائم".



وشدد على أنهم "سيواصلون نضالهم وتصعيد مواجهتهم للاحتلال بكل الوسائل، ومعهم جماهير شعبنا على امتداد الوطن، حتّى دحر الاحتلال وتحرير أرضنا والعودة إليها".



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال البناء الاستيطاني في مدينة القدس جريمة جديدة لن تفلح في طمس معالمها، داعية شعبنا إلى الصمود ومواجهتها بكل الوسائل.وقال مسؤول مكتب القدس في الحركة هارون ناصر الدين في تصريح صحفي السبت، إنّ "سلسلة المصادقات الاحتلالية المتتالية باتجاه تصعيد البناء الاستيطاني في مدينة القدس وعموم الضفة جريمة جديدة للاحتلال".