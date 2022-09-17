الرئيس الأمريكي يوجه تحذيرًا لبوتين.. هذا السبب

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب استخدام الأسلحة النووية الكيماوية أو التكتيكية.جاءت التحذيرات على وقع الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرق أوكرانيا، وتراجعها عن مناطق كانت سيطرت عليها لأشهر سابقة.ووفق تصريحات بايدن حول احتمال لجوء بوتين، الذي تكبد جيشه خسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق قبل أسبوعين، إلى الأسلحة الكيماوية أو النووية التكتيكية، قال: " أقول له لا تفعل لا تفعل ذلك!".كما واعتبر الرئيس الأمريكي أن أي محاولة من هذا النوع "ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يوماً منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب قناة (العربية).وأكد أن "روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى"، وفق تعبيره.