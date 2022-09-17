دولي

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها

لأول مرة.. تايوان ترصد طائرات صينية متطورة في محيطها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر المناورات والمشاورات بين تايوان وبكين، فضلا عن توجيه الرسائل الحازمة فوق الماء عند مضيق الجزيرة شبه المستقلة.

وأكد موفد لقناة (العربية) اليوم السبت، أن تايبه رصدت لأول مرة نشاط طائرات صينية متطورة في محيطها.

فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "رصدت 20 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة اليوم مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب تايوان".

وكانت تايبه أعلنت مراراً خلال الأيام والأسابيع الماضية عن طلعات صينية فوق مضيق تايوان، ومناورات مريبة، مؤكدة عزمها المضي في تعزيز قدراتها الدفاعية.

وتصاعد التوتر في مضيق تايوان الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عقود مع قيام الصين بعرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبه.

فقد أجرت بكين حينها مناورات عسكرية استمرت أسبوعا بمشاركة طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية في مياه تايوان وأجوائها، ما اعتبرته تايبيه تدريبا على عملية اجتياح.

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