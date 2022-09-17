دولي

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم

إندونيسيا: مصرع سبعة أشخاص بانهيار للتربة في منجم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون، اليوم السبت، سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب حوالى 20 شخصا.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

وكثيرا ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصا في موسم الأمطار.

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى، وما زال البقية مفقودين"،  بحسب (فرانس برس).

وتسجّل دول العالم درجات حرارة قياسية وفيضانات وجفاف، وهي ظواهر يشير العلماء إلى أنها ستصبح أكثر تكرارا وشدة نتيجة تغير المناخ.

كما أدى تدمير الغابات، وهو أمر شهدته منطقة كالمنتان، إلى تفاقم الاحتباس الحراري.

وفي نيسان/ أبريل، قُتلت 12 امرأة يعملن في مجال التعدين في منجم للذهب في مقاطعة سومطرة الشمالية عندما انهار جرف وتسبب بانزلاق للتربة.

والعام الماضي، لقي ستة عمال مناجم حتفهم عندما انهار منجم آخر للذهب في باريغي موتونغ على جزيرة سولاويسي.

كما قتل 11 عامل منجم في سومطرة عام 2020 عندما تسببت أمطار غزيرة بانهيار أرضي.

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