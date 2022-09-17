شؤون فلسطينية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد والتي ستكون للحافلتين: السابعة، والثامنة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/32).

وقالت الوزارة: إن "السفر سيشمل أيضا الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36)"، مشددة على  التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت كل مسافر بضرورة الالتزام  بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مضيفة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".
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