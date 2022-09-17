طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

وقالت الوزارة: إن "السفر سيشمل أيضا الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36)"، مشددة على التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت كل مسافر بضرورة الالتزام بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مضيفة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".