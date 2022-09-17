نصرالله يعقب على بيان حركة حماس بشأن العلاقة مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إنّ "البيان الأخير لقيادة حماس إزاء إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات بسوريا موقف متقدم جداً، ونحترم هذا الخيار"، مؤكّداً أنّ "سوريا قيادةً وشعباً ستبقى السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، وهي تتحمل التضحيات من أجله".وبحسب نصرالله، فإنّ "بيان حماس هو موقف سليم، وخطوة صحيحة ومهمة جداً، مشدداً على أهمية أن "تتوحد كل قوى المقاومة وأن يتجذر محورها"، مبيناً أنّ القضية الفلسطينية والمواجهة مع الاحتلال هي التي ستحكم كل المواقف"، وفق ما نقلته قناة (الميادين).ويأتي ذلك بعد أن أعربت حماس عن تقديرها لسوريا قيادةً وشعباً، ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وأضافت الحركة: "نتطلع إلى أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدةً رفضها لأي مس بوحدة سوريا.وأكّد نصرالله أنّ "المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق وليس التوسل"، لافتاً إلى أنّ "الشعب الفلسطيني بأغلبيته وصل إلى قناعة بأنّ طريق المفاوضات لم يؤدِّ إلى نتيجة، والخيار الوحيد أمامه هو المقاومة".