شؤون فلسطينية

فريق التدخل الفلسطيني يصل باكستان للمساهمة بجهود الإغاثة

فريق التدخل الفلسطيني يصل باكستان للمساهمة بجهود الإغاثة
فريق فلسطين للتدخل
رام الله - دنيا الوطن
بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وصل فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة باتجاه جمهورية باكستان، للمساهمة في الجهود الاغاثية لمواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات، ولا تزال تداعياتها الكارثية تؤثر على مناطق مختلفة هناك.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، "إن فريق التدخل والاستجابة العاجلة الفلسطيني، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، ويقوده مديرها العام ومساعد الوزير للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، هو أول الفرق الدولية التي وصلت إلى الأراضي الباكستانية صباح اليوم، والذي يضم في عضويته أطباء متخصصين من وزارة الصحة، وخبراء في إدارة الأزمات والكوارث من جمعية الهلال الأحمر، ومتخصصين من الدفاع المدني، وطاقما إعلاميا من هيئة الاذاعة والتلفزيون.

 وأشار إلى أن الفريق سيقوم على مدار ثمانية أيام بتنفيذ مهمته الانسانية الاغاثية، وتحمل مسؤولياته الى جانب الفرق الحكومية الباكستانية المنتشرة في مناطق مختلفة.

وأضاف "ان فريق التدخل سيكون في مقاطعة دير اسماعيل خان، في اقليم خيبر بختون، الذي يقطنه ما يقارب من 40 مليون باكستاني يعانون اوضاعا معيشية صعبة، خاصة مع تشكل بحيرات غطّت قرى بأكملها، وشردت سكانها، وهم حاليا بلا مأوى.

وتابع: كما سيقوم الفريق بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في اسلام اباد والجهات الباكستانية المختصة بوضع خطة تحرك بالتنسيق مع ادارة الازمات الباكستانية تضمن فاعلية الأداء 

أخبار ذات صلة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع &#34;الرشيد&#34; بمنطقة الشاطئ

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع "الرشيد" بمنطقة الشاطئ

رضوان: حماس تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع عمقنا العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية

رضوان: حماس تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع عمقنا العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بالأسماء.. وفد حركة حماس المتوجه للجزائر

بالأسماء.. وفد حركة حماس المتوجه للجزائر

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بلدية غزة توقع مع &#34;تنسيق المشاريع&#34; بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

(مكان): شرطة الاحتلال و&#34;الأوقاف الإسلامية&#34; يكثفان الاتصالات لمنع تصعيد الأوضاع بالأقصى في الأعياد اليهودية

(مكان): شرطة الاحتلال و"الأوقاف الإسلامية" يكثفان الاتصالات لمنع تصعيد الأوضاع بالأقصى في الأعياد اليهودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بلدية غزة توقع مع &#34;تنسيق المشاريع&#34; بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34;: حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

"المرور": حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13